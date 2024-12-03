مؤتمر أنشيلوتي: تشواميني جاهز للمشاركة ضد بلباو.. وأسينسيو أصبح من أفراد الفريق الأول

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على جاهزية أوريلين تشواميني للمشاركة في المباريات من جديد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلباو على ملعب سان ماميس غدا الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد ستكون معقدة في أجواء رائعة وضد منافس قوي، نحن نمر بفترة جيدة ونتمنى أن تستمر ونخرج أفضل ما لدينا، وبلباو فريق منظم ولديه لاعبين رائعين وهو أحد أفضل الفرق في إسبانيا".

وعن منفذ ركلات الجزاء في مواجهة بلباو قال: "بيلينجهام ومبابي سيختاران وأعتقد أن هذا ليس من شأن الناس للحديث عنه، قد يرى البعض أن مبابي يشعر بعدم الأمان لترك ركلة الجزاء ضد خيتافي ولكنني أراه كعمل من أعمال المسؤولية والإيثار وهذا الجانبان مهمان، وإيثار موهبة عظيمة مثل مبابي هو عمل نقدره".

واصل "تشواميني يعمل بشكل جيد وتدرب وتعافى تماما وهو جاهز للمشاركة من الدقيقة الأولى وسنرى إذا كنت سأختاره".

وتابع "الجناح الأيمن لديه مسؤولية دفاعية كبيرة تماما مثل الأيسر لذلك لا أختر دائما اللعب بجناح وأضع لاعب وسط كبيلينجهام في الجناح الأيسر وبراهيم، كل لاعب دليه خصائصه وعلينا أن نكيفهما مع النظام الذي نستخدمه على أرض الملعب".

وشدد "راؤول أسينسيو أظهر نفسه كمدافع يعتمد عليه ولا يفتقد لخبرات المركز، يتمركز بشكل جيد ولديه ثقة كبيرة وقد ساهم كثيرا خلال المباريات السابقة وإذا كنت سأضعه في يوم من الأيام على دكة البدلاء علي أن أفكر في الأمر كثيرا أولأ".

وعن نهائي كوبا ليبيرتادوريس قال: "شاهدت مباراة أتليتكو مينيرو وبوتافوجو، الأجواء كانت رائعة وأحببت المباراة منذ الدقيقة الأولى وبعد الطرد التزام الفريق كان استثنائيا وعليهم أن يقاتلوا في مباريات أخرى ليصلوا إلى نهائي إنتركونتينينتال".

وأردف "من الجيد استعادة تشواميني ومن المهم أن نضيف لاعب مثله إلى الفريق، لقد أظهر أنه مفيد كلاعب وسط أو مدافع وأيضا يضيف إلينا الطول في الكرات الثابتة وهو شيء عانينا منه في أوقات سابقة".

وأكمل "سيبايوس أيضا تألق مثل أسينسيو، لقد دخل إلى الملعب وأظهر جودته وهو مختلف عن باقي لاعبي الوسط عن طريق الاحتفاظ بالكرة والتحكم، ربما أقل قوة ولكنه يحتفظ بالكرة بشكل رائع ويضيف الجودة للمباراة".

وشدد "أنا بخير بالرغم من كل الصعوبات التي نمر بها في تلك الفترة ولكننا نقاتل، لا أحد يعتقد أنك ستفوز بأي شيء في ديسمبر ولكن عليك أن تبقى في القتال وعلى الرغم من حالة الطوارئ نحن هنا ونقاتل كالعادة وسنقاتل أكثر بعد عودة المصابين مثل فينيسيوس وكامافينجا وألابا".

وأضاف "إشراك فران جارسيا على حسب ميندي هو خيار فني مع كامل ثقتي بلاعب أسهم في فوزنا بدوري الأبطال مرتين ولكن فران يقوم بعمل جيد واستغل الفرصة التي حصل عليها".

وأتم "فوجئت بمستوى أسينسيو خاصة بنضجه وتحمله للمواقف التي يتعرض لها في المباريات، لقد مر بالفعل من الاختبار الأهم وبالإمكان اعتباره الآن واحد من اللاعبين بالفريق الأول بكل جدارة لأنه يستحق ذلك".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد.