مؤتمر ماريسكا: مباراة ساوثامبتون هي الأصعب.. والفريق يفوق توقعاتي ولا ننافس على الدوري

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن مباراة ساوثامبتون هي الأصعب في الموسم.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه ساوثامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "ريس جيمس يتحسن للشفاء من الإصابة، لكنه لا يزال يحتاج إلى أسابيع للعودة، وكذلك الأمر لويسلي فوفانا".

وأضاف "خسارة فوفانا كبيرة لأنه كان يؤدي بشكل رائع، لكن لدينا بينوا بادياشيلي وأكسل ديساسي".

وشدد "بالتأكيد أنا مصمم أننا لسنا في سباق التتويج بالدوري الإنجليزي، أرسنال كان قريبا من مانشستر سيتي لمدة عامين وكنا بعيدين جدا عن سيتي".

وواصل "التواجد في سباق الدوري يمثل ضغطا لطيفا لي وللاعبين، لكن هذا ليس حالنا الآن، أرسنال كان قريبا من سيتي وليفربول، قريبا سنكون هناك".

وتابع "الفريق يفوق توقعاتي في الطريقة التي نلعب بها والنتائج، أمضينا وقتا قصيرا جدا معا ونسير في الاتجاه الصحيح".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراة ساوثامبتون هي أصعب مباراة لنا منذ بداية الموسم وعلينا أن نكون جاهزين وإلا سيكون يوما سيئا بالنسبة لنا".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 25 نقطة بالتساوي مع أرسنال الوصيف.

بينما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 5 نقاط فقط وبفارق 4 نقاط عن إبسويتش وولفرهامبتون الذان يحتلان المركزي 19 و18 بالترتيب.