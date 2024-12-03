مدرب فاركو: اهتمام الزمالك بضم جهاد؟ لن أقف في طريق أي لاعب بشرط

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

محمود جهاد - فاركو

شدد أحمد خطاب مدرب نادي فاركو على أنه لن يقف في طريق محمود جهاد إذا حصل على عرض جيد للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

محمود جهاد

النادي : فاركو

أحمد خطاب

النادي : فاركو

فاركو

وفاز فاركو على بتروجت بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب عبر قناة صدى البلد: "يعلم الله قدر تعبنا في الفترة الماضية، لدينا لاعبين لديهم شخصية قوية رغم صغر سنهم والله يكلل مجهودنا على الفترة الماضية خاصة في الموسم الماضي عندما كان الفريق في وضعية صعبة".

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وواصل "لدينا العديد من اللاعبين المميزين في الكرات الثابتة ونعمل على استغلال ذلك الأمر والتدرب عليه".

وتابع "محمود جهاد رد على كل المشككين بالتسجيل مرة أخرى بقدمه اليسرى وهو لاعب جيد ومجتهد ومر بظروف نفسية صعبة بسبب غيابه عن الأولمبياد لأن كان واحد من الأساسيين في المنتخب ولكن الله يعوضه حاليا لأنه كان يستحق".

وأضاف "محمود جهاد من الشخصيات الواضحة ونحن نتعامل في النادي كأسرة ونعمل للمصلحة العامة وكل اللاعبين يعرفون أن النادي لن يقف في طريق أي لاعب ولذلك هم يعملون ويتركون الأمور التعاقدية للإدارة".

وشدد "لن أقف في طريق أي لاعب وأتمنى له الخطوة الأفضل وللنادي ولا أمانع رحيل محمود جهاد في حالة حصوله على العرض المناسب لقدراته وللنادي، نحن نعتز بلاعبينا وأنتم ترون أسعار اللاعبين خاصة في أندية القمة ولاعبينا ليسوا أقل من أي لاعبين آخرين".

وأتم "تعاقد فاركو مع معلول؟ سمعت كثيرا عن الأمر في الوسط ولكن على أرض الواقع هذا غير صحيح بالمرة، هو لاعب كبير ويضيف لأي فريق ولكنه لاعب كبير قدم الكثير للأهلي ولا أعتقد أن النادي سيفرط فيه بعد إصابته وأنا مقتنع أنه أحد أعمدة الأهلي الذين يبنى عليهم الفريق".

ورفع فاركو رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز الـ16.

تقدم فاركو بتسديدة يسارية صاروخية من محمود جهاد من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

وأضاف وليد علي الهدف الثاني للبرتقالي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها بطريقة رائعة في الشباك بقدمه اليسرى في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني نجح بتروجت في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها رشاد المتولي.

فاركو محمود جهاد أحمد خطاب
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