قبل مواجهة ليفربول.. هاو: إيزاك يعاني من إصابة في ركبته

أعلن إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل إصابة ألكسندر إيزاك لاعب الفريق في ركبته وذلك قبل مباراة ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "تعرض إيزاك إلى ضربة في ركبته ولم يتمكن من احتمال الألم".

وأضاف "لم نره في التدريبات بعد، لكنني لا أعتقد أنها ستكون إصابة طويلة الأمد".

واختتم تصريحاته قائلا: "الأمر يتوقف على سرعة شفائه من الإصابة".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أرسنال الوصيف.

بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

وتعتبر هذه الإصابة هي الثانية للاعب البالغ من العمر 25 عاما في الموسم الحالي، إذ تعرض لكسر في الأصبع أبعده لمدة 33 يوما.

وغاب إيزاك بسبب تلك الإصابة عن 7 مباريات.

وشارك المهاجم السويدي مع نيوكاسل في 13 مباراة خلال الموسم الجاري مسجلا 5 أهداف وتمكن من صناعة هدفين.