منتخب فلسطين يعلن تعيين إيهاب أبو جزر كمدرب بدلا من مكرم دبوب

أعلن منتخب فلسطين رحيل مدربه التونسي مكرم دبوب عن تدريبه.

وقرر منتخب فلسطين تعيين الفلسطيني إيهاب أبو جزر بدلا منه وسيعاونه كلا من فراس أبو رضوان ومحمد الدجاني.

أبو جزر كان هو مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني ومن قبله فريق مركز شباب الأعمري قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأول.

وتولى دبوب قيادة فلسطين في عام 2021 وقاد الفريق للمشاركة في كأس آسيا بالنسخة الماضية كما ضمن تأهله للنسخة المقبلة.

وقاد صاحب الـ 51 عاما المنتخب في 31 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 وتعادل في 8 وخسر 13 مباراة.

المباراة الأخيرة لفلسطين تحت قيادة الدبوب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق مع كوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب فلسطين حاليا المركز السادس والأخير بمجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط وبفارق 3 نقاط عن عمان صاحبة المركز الرابع المؤهل للملحق.

ويضم منتخب فلسطين بين صفوفه وسام أبو علي لاعب الأهلي وعمر فرج لاعب الزمالك.