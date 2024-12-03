رود فان نيسلتروي: تحدثت مع أموريم لاستكمال عملي.. وشعرت بخيبة لرحيلي من يونايتد

روى رود فان نيسلتروي المدير الفني الحالي لـ ليستر سيتي كواليس رحيله من مانشستر يونايتد.

وانضم الهولندي مطلع الموسم الجاري للجهاز الفني لمانشستر يونايتد رفقة إريك تين هاج.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "في اللحظة التي توليت فيها المهمة المؤقتة لمانشستر يونايتد، ما قلته هو أنني هنا لمساعدة يونايتد والبقاء لمساعدته، وكنت أعني ذلك".

وأضاف "لذلك شعرت بخيبة أمل شديدة، وكان من المؤلم أن اضطررت للمغادرة".

وأكمل "في النهاية فهمت الأمر لأنني أفهم وجود مدرب جديد، أنا في كرة القدم لفترة كافية وتمكنت من إدارة نفسي".

وواصل "تحدثت مع روبن أموريم حول هذا الأمر، وكان الأمر عادلا بالنسبة له، وكانت المحادثة رائعة، من رجل لرجل، ومن شخص لآخر، ومن مدير إلى مدير".

وأنهى حديثه قائلا: "ساعدتني تلك المحادثة كثيرا على المضي قدما والدخول على الفور في محادثات مع فرص جديدة والتي بالطبع رفعت معنوياتي".

وأعلن نادي ليستر سيتي منذ أيام تعيين رود فان نيستلروي مديرا للفريق حتى 2027.

وأخلف الهولندي ستيف كوبر الذي أقيل من تدريب الفريق نظرا لسوء النتائج.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة ليستر فضلت نيستلروي على حساب جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق، وديفيد مويس مدرب ويستهام السابق.

وعقب رحيل مواطنه تولى المهمة بشكل مؤقت لحين بدء البرتغالي روبن أموريم ثم أعلن يونايتد رحيله.

وقاد نيستلروي فريق يونايتد لفترة مؤقتة بعد إقالة إريك تين هاج، خلال 4 مباريات، بينهم مباراتين أمام ليستر سيتي نفسه، وحقق الفوز في المباراتين بنتيجة 5-2 في كأس الرابطة و3-0 في الدوري الإنجليزي.

وتولى كوبر تدريب ليستر سيتي في بداية الموسم خلفا لإنزو ماريسكا الذي رحل لتدريب تشيلسي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.