قائمة برشلونة - عودة كاسادو.. وجاهزية أولمو وبالدي لمواجهة مايوركا

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تلتقي اليوم الثلاثاء مع ريال مايوركا.

ويحل برشلونة ضيفا على مايوركا في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد جميع لاعبي برشلونة باستثناء رونالد أراوخو ومارك أندري تير شتيجن المصابين.

كما يتواجد أليخاندرو بالدي الذي خرج مصابا في المباراة الماضية ضد لاس بالماس.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري- فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.