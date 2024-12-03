قائمة برشلونة - عودة كاسادو.. وجاهزية أولمو وبالدي لمواجهة مايوركا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانس فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تلتقي اليوم الثلاثاء مع ريال مايوركا.

ويحل برشلونة ضيفا على مايوركا في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد جميع لاعبي برشلونة باستثناء رونالد أراوخو ومارك أندري تير شتيجن المصابين.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 3 ديسبمر - برشلونة ضد مايوركا.. ومواجهة قوية في كأس ألمانيا روديجير: نسير بشكل جيد في الدوري منذ الهزيمة من برشلونة.. وركلة الجزاء واضحة الدوري يشتعل.. ريال مدريد ينتصر على خيتافي ويقلص الفارق مع برشلونة أراوخو يعود لتدريبات برشلونة الجماعية

كما يتواجد أليخاندرو بالدي الذي خرج مصابا في المباراة الماضية ضد لاس بالماس.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري- فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بلباو مؤتمر أنشيلوتي: تشواميني جاهز للمشاركة ضد بلباو.. وأسينسيو أصبح من أفراد الفريق الأول ماركا: تشواميني يعود إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة بلباو بعد إصابته.. بيلينجهام يوضح موقفه من مواجهة بلباو فليك: لا أريد خلق الأعذار حول خسارة لاس بالماس.. وبينيا سيستمر في حراسة المرمى رومانو: ريال مدريد يخطط لتقديم عقد جديد لـ أسينسيو براتب أعلى روديجير: نسير بشكل جيد في الدوري منذ الهزيمة من برشلونة.. وركلة الجزاء واضحة أنشيلوتي: هكذا تم اختيار منفذ ضربة الجزاء.. وإصابة بيلينجهام ومبابي فعل ما أريده
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا: ساكا أصبح ثابتا في مستواه ومقارنته بـ رونالدو.. وسباق يونايتد على لقب الدوري 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الأهلي.. ديلي ميل تكشف عن التصنيف الكامل لقرعة كأس العالم للأندية 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: بدون إصابات كنا سنكون قريبين من مستوانا.. وشرط للتدعيم في الشتاء 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخليفي يكشف عن حقيقة رغبته في ضم صلاح لـ باريس سان جيرمان 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بلباو 59 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أنشيلوتي: تشواميني جاهز للمشاركة ضد بلباو.. وأسينسيو أصبح من أفراد الفريق الأول ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر ماريسكا: مباراة ساوثامبتون هي الأصعب.. والفريق يفوق توقعاتي ولا ننافس على الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب فاركو: اهتمام الزمالك بضم محمود جهاد؟ لن أقف في طريق أي لاعب ولكن بشرط 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران