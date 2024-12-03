ريان يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الترقوة

أجرى أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي عملية بعد إصابته بكسر في الترقوة في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وخرج ريان من المباراة بعد إصابة قوية استدعت إيقاف المباراة ودخول المسعفين لتلقي الإسعافات الأولية وخروجه في الدقيقة 41.

ونشر المهاجم صورة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد إجراء العملية.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Yasser Rayan (@ahmedrayan10)

وتعادل الأهلي مع مضيفه البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد السلام.

وأفاد مراسل أون تايم سبورتس وقت حدوث الإصابة أن تشخيصها هو كسر في الترقوة، وتم ربط رقبته بسبب تثبيت الترقوة فقط ولا يوجد أي إصابة في الرقبة وفقا لوليد عبد الرحمن طبيب البنك الأهلي.

وأكد سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي الأمر ذاته في وقت سابق إذ قال لقناة أون تايم سبورتس: "ريان يعاني من كسر في الترقوة وسيتم تركيب شريحة له، وسيغيب من شهرين ونصف إلى ثلاثة".

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ17.

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