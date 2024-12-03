ريان يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الترقوة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 11:11

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

أجرى أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي عملية بعد إصابته بكسر في الترقوة في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وخرج ريان من المباراة بعد إصابة قوية استدعت إيقاف المباراة ودخول المسعفين لتلقي الإسعافات الأولية وخروجه في الدقيقة 41.

ونشر المهاجم صورة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد إجراء العملية.

أخبار متعلقة:
مراسل أون تايم: تشخيص إصابة أحمد ريان بكسر في الترقوة مدرب البنك الأهلي: استفدنا من أخطاء التحكيم أمام الأهلي؟ نحن الأكثر تعرضا للظلم التعادل الثاني على التوالي.. البنك الأهلي يُعطل الأهلي الشيشيني: الأهلي بلون زيه الاحتياطي يظهر كفريق عادي.. وغياب ثلاثي الأحمر ساعدنا

وتعادل الأهلي مع مضيفه البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد السلام.

وأفاد مراسل أون تايم سبورتس وقت حدوث الإصابة أن تشخيصها هو كسر في الترقوة، وتم ربط رقبته بسبب تثبيت الترقوة فقط ولا يوجد أي إصابة في الرقبة وفقا لوليد عبد الرحمن طبيب البنك الأهلي.

وأكد سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي الأمر ذاته في وقت سابق إذ قال لقناة أون تايم سبورتس: "ريان يعاني من كسر في الترقوة وسيتم تركيب شريحة له، وسيغيب من شهرين ونصف إلى ثلاثة".

ولم يفز الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل في اللقاء السابق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وحصد البنك الأهلي النقطة الثانية له في المركز الـ17.

أحمد ياسر ريان البنك الأهلي الأهلي الدوري المصري سامي الشيشيني
نرشح لكم
أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب غزل المحلة أيمن أشرف: بنشرقي ذكي ولكني أذكى منه.. وهذا سبب تدهور علاقتي مع كولر محمد إسماعيل مدرب إنبي الجديد: لم أبتعد عن الملعب حين كنت مدير الكرة مدرب فاركو: نجحنا في استغلال حالتنا الجيدة وظروف بتروجت المباراة الأخيرة.. تامر مصطفى يكشف ما دار بينه وبين الراحل أحمد رفعت أمام الاتحاد الكونفدرالية - بناء على طلب المصري.. تعديل موعد مباراته ضد بلاك بولز مدرب المصري: الصدارة ثمرة الإغلاق بعد الفوز على الزمالك.. وهذا موقفنا من انتقالات يناير نائب رئيس المصري: الصدارة نتيجة الاستعداد الجيد.. وهذا موقف دغموم
أخر الأخبار
منتخب فلسطين يعلن تعيين إيهاب أبو جزر كمدرب بدلا من مكرم دبوب 3 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر سلوت: الفوز بالعمل الجاد يجعل الفريق متواضع.. وموعد عودة أليسون 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهة صلاح ضد سيتي للمرة الأخيرة؟ سلوت: ربما لن يتواجدوا الموسم المقبل في الدوري 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رود فان نيسلتروي: تحدثت مع أموريم لاستكمال عملي.. وشعرت بخيبة لرحيلي من يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - عودة كاسادو.. وجاهزية أولمو وبالدي لمواجهة مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
ريان يجري جراحة بعد إصابته بكسر في الترقوة ساعة | الدوري المصري
رومانو: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لتجديد عقد فيتينيا ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران