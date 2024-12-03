رومانو: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لتجديد عقد فيتينيا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

فيتينيا - باريس سان جيرمان

توصل نادي باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع فيتينا لاعب الفريق لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن النادي الفرنسي اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لتجديد عقده حتى 2029 بزيادة في راتبه السنوي.

وأفاد رومانو أن نادي العاصمة الفرنسية يعتبر فيتينيا لاعب هام بالنسبة لمشروعه.

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وتعاقد باريس مع فيتينا قادما من بورتو في صيف 2022 مقابل 41.5 مليون يورو.

ولعب فيتينيا مع باريس في 15 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدفين دون صناعة أي أهداف.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة.

ويأتي خلفه مباشرة أوليمبيك مارسيليا في الوصافة برصيد 26 نقطة.

وعلى المستوى الأوروبي لا يعيش سان جيرمان أفضل أوقاته مع مدربه لويس إنريكي، إذ يحتل المركز 25 برصيد 4 نقاط فقط.

فيتينيا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لويس إنريكي
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