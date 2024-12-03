أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب غزل المحلة

أعلن أحمد عيد عبد الملك تقدمه باستقالته من تدريب نادي غزل المحلة.

وجاءت الاستقالة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري المصري.

وكتب عيد عبر حسابه على فسبوك: "شكرا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرا وليد خليل علي الدعم غير المحدود لي بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام ".

وتابع "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة في القادم إن شاء، قدمنا كل ما في مقدرتنا لكي نرفع من شأن النادي وتعبنا في تكوين فريق جيد وفي النهاية التوفيق لم يحالفنا منذ صعودنا للدوري الممتاز بين الكبار وهو مكان النادي الطبيعي".

وأضاف "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وسأظل دائما داعما لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وبالتوفيق للجميع".

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.