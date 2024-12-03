مواعيد مباريات الثلاثاء 3 ديسبمر - برشلونة ضد مايوركا.. ومواجهة قوية في كأس ألمانيا
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 10:30
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
ريال مايوركا × برشلونة.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي × وست هام.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.
إبسويتش تاون × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري المحترفين المصري
السكة الحديد مودرن × الترسانة.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال آسيا
باختاكور × العين.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الهلال × الغرافة.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
كأس إيطاليا
بولونيا × مونزا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ميلان × ساسولو.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
كأس إيطاليا
جان ريجنسبورج × شتوتجارت.. 7:00 مساء - دبي الرياضية 1.
أرمينيا بيليفيلد × فرايبورج.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.
فيردر بريمين × دارمشتات.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.
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