مواعيد مباريات الثلاثاء 3 ديسبمر - برشلونة ضد مايوركا.. ومواجهة قوية في كأس ألمانيا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة

تقام اليوم مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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ريال مايوركا × برشلونة.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × وست هام.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

إبسويتش تاون × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين المصري

السكة الحديد مودرن × الترسانة.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال آسيا

باختاكور × العين.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الهلال × الغرافة.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

كأس إيطاليا

بولونيا × مونزا.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ميلان × ساسولو.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس إيطاليا

جان ريجنسبورج × شتوتجارت.. 7:00 مساء - دبي الرياضية 1.

أرمينيا بيليفيلد × فرايبورج.. 7:00 مساء - دبي الرياضية.

فيردر بريمين × دارمشتات.. 9:45 مساء - دبي الرياضية.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

برشلونة الدوري الإسباني بايرن ميونيخ كأس ألمانيا كأس إيطاليا
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