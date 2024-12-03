أيمن أشرف: بنشرقي ذكي ولكني أذكى منه.. وهذا سبب تدهور علاقتي مع كولر

عاد أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق بذاكرته إلى فترته مع الفريق الأحمر، وتحديدا نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الزمالك.

أيمن أشرف النادي : البنك الأهلي الأهلي

وقال أشرف في تصريحاته لقناة الأهلي: "كل جمعة نتذكر القاضية. بطولة لها ذكريات خاصة وتحققت بصعوبة أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وأضاف "لاعبو الأهلي لا يقلوا فنيا عن أسماء الزمالك بذلك الوقت، وتخويفنا بأسمائهم كان يحفزنا أكثر في هذا الوقت".

وأكمل "من أصعب الأوقات في هذه المباراة كرة حسين الشحات التي اصطدمت بالقائم، انفعلت عليه بسببها فقال لي ياسر إبراهيم: اهدأ وسنفوز إن شاء الله".

وتابع "حين سدد أحمد سيد زيزو كرته التي أتت في العارضة شعرت بالهدوء مجددا وأننا أقرب للفوز".

وكشف "تراجعنا بعد تسجيل الهدف الأول لم تكن تعليمات المدرب بيتسو موسيماني بل شعورنا نحن بالقلق من الضغوط التي كانت علينا قبل المباراة".

وواصل "كنا مستحوذين في منتصف ملعب الزمالك ولعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، ويقولون إنهم كانوا أفضل في المباراة حتى يصبروا أنفسهم بعض الشيء".

وعن المطالبة بركلة جزاء لأشرف بنشرقي في هذه المباراة قال: "كنت واثقا أن اللعبة ليس فيها أي شيء. أشرف بنشرقي لاعب ذكي وكان يريد دخول المنطقة ثم يجعل الحكم يشعر أني فعلت شيئا ما".

وأكمل "ولكني كنت أذكى منه وتركت نفسي أسقط لأني كنت أعرف أني أقرب للكرة، فأمسك هو بذراعي لكي يوحي إني أنا من يمسك به، فلو أكملت الركض معه كان من الممكن أن أعرقل قدمه".

وعن رحيله عن الأهلي وعلاقته مع المدرب السويسري مارسيل كولر قال: "مع وصول كولر لقيادة الفريق كنت مع منتخب مصر ولعبت معه، وبعدها كانت لدينا مباراة في تونس أمام الاتحاد المنستيري، وتدربت معه لمدة أسبوع".

وتابع "كولر تحدث معي قبل المباراة بيوم وكانت البداية جيدة، حيث قال لي: أنت من اللاعبين الكبار ولكني لم أرَك بعد، وبالتالي سيبدأ معي من شارك في فترة الإعداد ثم ستحصل على فرصتك لاحقا".

وكشف "واصلت العمل بشكل طبيعي ولم أظهر أي ضيق، وقبل يناير بأسبوعين كان هناك توقف للدوري، وطلبت من النادي السفر للاطمئنان بسبب خشونة أشعر بها في ركبتي، فرفض كولر سفري لأنه يريد مشاركتي في مباريات ودية، وظن أن هذا كان عنادا مني ولذلك لم أشارك بعدها حتى نهاية عقدي".

وأكمل "بعد رحيلي عن الفريق اتصل بي محمود الخطيب رئيس النادي وطلب مني التواجد في الاحتفال بالدوري. كنت أنوي عدم الحضور في البداية بعد تكريمي في غرفة الملابس، ولكن بعد هذه المكالمة شعرت بسعادة كبيرة واحتفلت مع الفريق".

وواصل "بعد الاحتفال طلب مني الخطيب الحضور في العاشرة من صباح اليوم التالي، فسألت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة آنذاك فقال لي: سيجري لك تكريما وسيهديك درعا".

وأوضح "الخطيب قال لي: العب لأي وقت تريده وبعد ذلك بيتك مفتوح لك، فقد كنت لاعبا مثاليا للكل".

وعن سبب عدم تفكيره في الانتقال إلى الزمالك قال: "الزمالك لم يتواصل معي بشكل شخصي بل عن طريق وكلاء، وأغلقت هذا الأمر منذ البداية وقلت إني لا يمكنني أخذ هذه الخطوة لأني محسوب على الأهلي ولدي تاريخ معه".

وعن اتهامه بالموافقة على اللعب كمدافع بدلا من مركز الظهير الأيسر هربا من منافسة علي معلول قال: "حسام البدري اتفق معي على اللعب في مركز قلب الدفاع منذ البداية".

وكشف "علي معلول لاعب كبير للغاية ولا يحتاج لتوجيه لأنه يفعل معظم المطلوب من تلقاء نفسه، في بعض المواقف كان يغضب قليلا ولكن هذه الأمور تنتهي بعد نهاية المباراة".

وعن اتهامه بالتهور في الالتحامات وتوريط فريقه في مشاكل بسبب ذلك قال: "لست متهورا. سيرخيو راموس تعرض للطرد كثيرا وتسبب في عدة مشاكل في الملعب، ولكني لا أرى نفسي من اللاعبين المتهورين حتى وإن ظهرت بعض المواقف بهذا الشكل".