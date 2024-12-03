محمد إسماعيل مدرب إنبي الجديد: لم أبتعد عن الملعب حين كنت مدير الكرة

أبدى محمد إسماعيل المدير الفني الجديد لإنبي اعتقاده بعدم وجود اختلاف كبير في انتقاله إلى منصبه الجديد بعد أن كان مدير الكرة.

وقال إسماعيل في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "إحساسي ليس مختلفا من منصب مدير الكرة إلى منصب المدير الفني لأني لست غريبا عن أجواء العمل مع الإدارة الحالية".

وأضاف "لست بعيدا عن التدريب وأنا متواجد في الأجواء بشكل مستمر، وكنت في الملعب طوال الوقت، ونحن منظومة متكاملة وكنت أساهم في مختلف القرارات".

وأوضح "التحول من العمل الفني إلى الإداري يمنحك المزيد من الخبرات، لأن الكرة صار نصفها إداريا، وتحول التدريب إلى كيفية إدارة الفريق بشكل رئيسي، أما العمل الفني فصار علما والكل يدرسه الآن وهذا شيء جيد".

واختتم "سنواصل العمل بنفس التخطيط ونفس الأهداف التي كنا نسير لتحقيقها منذ بداية الموسم".

وأعلن نادي إنبي رحيل سيد ياسين المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.

وكشف إنبي عبر المركز الإعلامي الخاص بالنادي: "قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي توجيه خالص الشكر والتقدير لـ سيد ياسين على جهوده الكبيرة وعمله المخلص خلال فترة توليه مهمة المدير الفني للفريق الأول".

وأضاف "ويؤكد المجلس اعتزازه بالدور الذي أداه سيد ياسين، وإسهاماته القيمة في دعم الفريق فنيا وتنظيميا، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

من ناحية أخرى أعلن نادي إنبي تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة في النادي في منصب المدير الفني للفريق خلفا لـ سيد ياسين.

كما قرر أيمن الشريعي تعيين الثنائي هاني عبد الله ورضا فداوي في منصب المدرب العام.

وتعيين إبراهيم محمد مديرا للكرة، وتامر السيد في منصب المدير الإداري.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في المركز الـ12، وهو نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الـ13.