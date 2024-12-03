مدرب فاركو: نجحنا في استغلال حالتنا الجيدة وظروف بتروجت

كشف أحمد خطاب مدرب فاركو عن رؤيته لفوز الفريق على بتروجت 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب في تصريحاته لقناة Ten: "في بعض المباريات يجب أن تستغل ظروفك والظروف المحيطة بالفريق الذي تواجهه".

وأضاف "أتينا من فوز على إنبي رفع حالتنا المعنوية وثقة اللاعبين وحاولنا استغلال ذلك للمبادرة في ظل اهتزاز بتروجت عقب الخسارة أمام الإسماعيلي".

وأوضح "اللاعبون تمكنوا من تنفيذ المطلوب وأشكرهم على ثقتهم وروحهم وفي النهاية التوفيق من الله".

وتابع "أملك أصغر متوسط أعمار في الدوري المصري. لدي 4 لاعبين فقط في الثلاثينيات من عمرهم".

وأكمل "هذا موسم فاركو الرابع في الدوري الممتاز، وخفض معدل الأعمار وبناء قطاع ناشئين قوي كان من الأهداف منذ البداية".

وعن الإنهاء بين التسعة الأوائل في الدور الأول قال: "اللاعبون يستحقوا أكثر من ذلك. نقف على أرض صلبة بعد الظروف الصعبة التي مررنا بها في نهاية الموسم الماضي وتمكن اللاعبون من التماسك خلالها".

وفاز فاركو على ضيفه بتروجت بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

ورفع فاركو رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز الـ16.

تقدم فاركو بتسديدة يسارية صاروخية من محمود جهاد من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

وأضاف وليد علي الهدف الثاني للبرتقالي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها بطريقة رائعة في الشباك بقدمه اليسرى في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني نجح بتروجت في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها رشاد المتولي.