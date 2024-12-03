المباراة الأخيرة.. تامر مصطفى يكشف ما دار بينه وبين الراحل أحمد رفعت أمام الاتحاد

عاد تامر مصطفى المدير الفني السابق لفريق مودرن سبورت (مودرن فيوتشر آنذاك) بذاكرته إلى مباراة الاتحاد السكندري التي شهدت سقوط الراحل أحمد رفعت وتعرضه للأزمة القلبية في الملعب قبل وفاته بأسابيع.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كان رفعت قد عاد للمشاركة لمدة 20 دقيقة أمام زد، وقلت له: ستلعب 30 دقيقة في مباراة الاتحاد حتى تعود للعب شوط كامل أمام الزمالك في المباراة التالية".

وأضاف "كنا نصلي أمام الغرفة في هذا اليوم، وكلما أفتح الباب في وقت الصلاة أجده أمامي".

وكشف "بين شوطي المباراة طلبت منه إجراء الإحماء فقال لي: اجعلهم 40 دقيقة بدلا من 30 دقيقة. وظل يتوسل للعب أكثر والنزول مبكرا فهو لا يحب الخروج من الملعب".

وأكمل "رحمة الله عليه كان لاعبا مختلفا على مستوى الإمكانيات والشخصية أيضا".

وعن سبب رحيله عن الفريق قال: "الإدارة لم تكن راضية عن التعادلات، حيث تعادلنا في 8 مباريات في الدوري وفزنا بمباراتين وخسرنا مثلهم، وفي الكونفدرالية تعادلنا مباراتين وفزنا بمباراة وخسرنا واحدة".

وأضاف "ولكن في التقييم يجب النظر للأداء الذي كان مميزا، وفي المباريات التي تعادلناها صنعنا الكثير من الفرص ولم نوفق".

وتابع "حين وصلت لم يكن أحمد رفعت متاحا، ورحل ناصر ماهر وعمر كمال عن الفريق، وقبل أن أتولى المهمة كان هذا الثلاثي هو سبب فوز الفريق بآخر 3 مباريات".

وأكمل "هذا كان سبب خلافي مع وليد دعبس رئيس النادي، فأنا لدي قصور في العناصر الحاسمة ولكن لدينا عمل جماعي مميز".

وعن تكرار خلافاته مع الإدارات قال: "حين رحلت عن إنبي كان ذلك بسبب رفضي لرحيل اللاعبين بدون علمي، وكنا قد اتفقنا على ذلك منذ البداية".

وأوضح "المهم أن ننفذ ما اتفقنا عليه وأن يكون النظام قائما. وحين علمت أن اللاعبين يتم بيعهم دون إطلاعي على أي شيء رحلت طالما أن وجودي مثل عدمه".

وتوفي أحمد رفعت يوم السبت 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض إثر سقوطه في مباراة ناديه مودرن فيوتشر سابقا -مودرن سبورت حاليا- أمام الاتحاد السكنري في شهر مارس الماضي.

وألمح رفعت في آخر حوار تليفزيوني له عقب خروجه من المستشفى وقبل وفاته بأسابيع إلى أن سبب تعرضه للأزمة القلبية جاء بسبب إيذاء شخصين له ولم يذكر اسمهما.

وعقب وفاته أعلن وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت الذي كان يتواجد فيه رفعت تقدمه بالاستقالة من منصبه.

فيما طالب محمد شقيق اللاعب بسؤال أحمد دياب عضو رابطة الأندية عما حدث لرفعت وقتما كان يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي.

وقبل عدة أيام وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف رفعت إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وبعدها أعلن وليد دعبس تراجعه عن الاستقالة ووصف قرار رئيس الجمهورية بأنه يثلج الصدور.