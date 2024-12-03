الكونفدرالية - بناء على طلب المصري.. تعديل موعد مباراته ضد بلاك بولز

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 02:34

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن النادي المصري عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة الفريق أمام بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية.

وبذلك تقام المباراة يوم الأحد 8 ديسمبر في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثالثة صرا.

ونشر المصري عبر صفحته الرسمية ما يلي:

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تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، لتقام في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثالثة عصر اليوم ذاته.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي المصري لتغيير موعد المباراة وذلك لظروف الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالعاصمة مابوتو في مثل هذا الوقت من العام.

وكان المصري قد بدأ المجموعة في كأس الكونفدرالية بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0.

وواصل المصري نتائجه الرائعة وحقق الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك الثاني ونقطتين عن الأهلي الثالث.

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.

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