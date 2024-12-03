مدرب المصري: الصدارة ثمرة الإغلاق بعد الفوز على الزمالك.. وهذا موقفنا من انتقالات يناير

أبدى محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري سعادته بالفوز على بيراميدز والارتقاء لصدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وقال عبد الكريم في تصريحاته لقناة إي تي سي: "اللاعب المصري بعد فوز في مباراة كبيرة عادة ما تظهر منه بعض الأشياء السلبية، ولذلك كان الإغلاق على الفريق بعد الفوز على الزمالك ثم إنيمبا هاما للغاية".

وأضاف "لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى وكان من المهم أن نوصل للجميع طموح الفريق لهذا الموسم وأن يكون الشكل مختلفا".

وأوضح "تمكننا من التحضير للمباراة جيدا وإغلاق الطريق أمام مفاتيح لعب بيراميدز مثل اللعب على إبراهيم عادل وعرضيات محمد الشيبي ومحمد حمدي، وعملنا على التحولات جيدا ووصلنا عدة مرات وكان يمكننا التسجيل أكثر".

وتابع "بين الشوطين قال المدرب علي ماهر للاعبين: يجب أن نهاجم لأن بيراميدز ليس معتادا على مواجهة فرق تهاجمه".

وعن مواجهة الزمالك في كأس الكونفدرالية قال: "المباراة 90 دقيقة والتوفيق من الله، نحن نعمل وكذلك الزمالك، ونتمنى أن نتأهل سويا من المجموعة إلى الأدوار الإقصائية".

وأخيرا عن انتقالات يناير قال: "اللاعب الذي يرحل عن فريقه في يناير عادة لا يشارك مع فريقه قبل الرحيل، ولا يوجد وقت لانسجام أي لاعب، وبالتالي إن لم يكن اللاعب القادم إضافة أفضل للقائمة الحالية، فمن الأفضل أن نحضره في بداية الموسم التالي".

وواصل المصري نتائجه الرائعة وحقق الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك الثاني ونقطتين عن الأهلي الثالث.

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.