نائب رئيس المصري: الصدارة نتيجة الاستعداد الجيد.. وهذا موقف دغموم

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 02:20

كتب : FilGoal

محمد الشامي - المصري ضد بيراميدز

أبدى رجب عبد القادر نائب النادي المصري سعادته بتصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري في الوقت الحالي بعد الفوز على بيراميدز.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كان موسما استنائيا يجب أن نستعد له جيدا وهو ما فعلناه وكان استعدادنا جيدا للغاية".

وأضاف "هناك قائمة على أعلى مستوى واستقرار مالي يولد الاستقرار الفني والإداري وهذه أمور هامة في الأندية الجماهيرية".

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وأوضح "النادي المصري كبير ويجب أن يعود لمكانه الطبيعي في الجدول، وبوجود العناصر المتميزة بوفرة يمكننا تحقيق الكثير من طموحات النادي".

وتابع "الرؤية الفنية لما يخص صفقات يناير لم يأتِ وقتها بعد وإن طلب المدرب علي ماهر شيئا فالإدارة لن تبخل".

وعن عقد عبد الرحيم دغموم الذي يوشك على الانتهاء قال: "الأمور تسير بشكل جيد ولا توجد مشاكل في التجديد، فهو من أهم أعمدة الفريق".

وواصل المصري نتائجه الرائعة وحقق الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن الزمالك الثاني ونقطتين عن الأهلي الثالث.

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.

رجب عبد القادر المصري الدوري المصري
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