أتالانتا يتخطى عقبة روما ويواصل مطاردة نابولي المتصدر

تخطى أتالانتا عقبة روما بالفوز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل مارتن دي رون ونيكولو زانيولو ثنائية أتالانتا.

وواصل أتالانتا تحقيق الفوز ووصل للمباراة الثامنة على التوالي في بطولة الدوري.

وتعرض زانيولو منذ دخوله في الدقيقة 64 إلى صافرات الاستهجان من قبل الجماهير إذ لعب في روما من قبل.

وأصيب ماتس هوميلز وبراين كريستانتي للإصابة وأجبر الثنائي على المغادرة.

وبهذا الفوز وصل أتالانتا للنقطة 31 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف نابولي بفارق نقطة واحدة.

ولإنتر وفيورنتينا الذان يتواجدان خلف نابولي مباراة مؤجلة بينهما التي لم تستكمل بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب فيولا مغشيا عليه ولذلك تم إلغاء المباراة ولعبها في وقت لاحق.

وافتتح دي رون التسجيل في الدقيق 69 بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

وضاعف زانيولو النتيجة من رأسية من صناعة خوان كوادرادو.

واحتفل زانيولو بعد تسجيل الهدف في فريقه السابق وحدثت بعض المشادات عقب المباراة بينه وبين لاعبي روما.