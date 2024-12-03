الشريعي: نتبع التدوير في المدربين التي لا توجد في أي مكان.. وسنبقى بنسبة 83%

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

إنبي - أيمن الشريعي

شدد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أنه يتبع التدوير في المدربين مؤكدا أن ذلك لا يوجد في أي مكان آخر.

وأعلن نادي إنبي رحيل سيد ياسين المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.

وقال الشريعي لقناة أون تايم سبورتس 1: "نحن نقسم الموسم إلى أرباع ولدينا مؤشرات خلال المباريات ونرفض تماما تعيين أي مدرب من الخارج، ولذلك الأمر يعتبر تدوير وليس حساب لإقالة مدرب".

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وأضاف "محمد إسماعيل يعلم كل شيء عن الفريق وسيكمل المسيرة بنفس طريقة اللعب وكل شيء جاهز".

وأكمل "الموسم الاستثنائي الحالي كل 4 مباريات يتم تقييم المرحلة".

وكشف "سيد ياسين منذ الموسم الماضي كان يوجد بعض المؤشرات ليست لها علاقة بالفنيات، وهي تخص هوية الفريق، ونعمل بالبيانات منذ الموسم الماضي وفترة الاستعداد للموسم الحالي وكان معه محمد إسماعيل ومطلع على كل شيء ولديه صلاحيات فنية".

وواصل "نتبع التدوير في المدربين ولن تسمع عن هذا المصطلح في أي مكان آخر".

وأوضح "من الوارد أن يعود سيد ياسين لإنبي مرة أخرى الموسم المقبل بناء على بيانات مختلفة".

وتابع "التقييم الآن كل 8 مباريات لمحمد إسماعيل المدرب الجديد، هدفنا البقاء في الدوري كالعادة ولكن بشكل يليق بنا".

وأنهى حديثه قائلا: "دوري الموسم الحالي ليس صعبا كما يرى بعض الناس، الدوري سيكون صعبا على المنافسين للتتويج ببطولة الدوري والمربع الذهبي ليس هدفنا، أما من يصارع على البقاء فنسبة البقاء زادت إلى 83%".

من ناحية أخرى أعلن نادي إنبي تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة في النادي في منصب المدير الفني للفريق خلفا لـ سيد ياسين.

كما قرر أيمن الشريعي تعيين الثنائي هاني عبد الله ورضا فداوي في منصب المدرب العام.

وتعيين إبراهيم محمد مديرا للكرة، وتامر السيد في منصب المدير الإداري.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في المركز الـ12، وهو نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الـ13.

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