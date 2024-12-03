سيد ياسين: ما حدث ليس من الأصول.. هناك من أنفق أكثر وحقق نتائج أقل دون إقالة

علق سيد ياسين مدرب إنبي السابق للمرة الأولى على خبر إقالته، كأول المدربين الراحلين عن مناصبهم في الدوري الممتاز.

وقال ياسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "حصدنا 4 نقاط في أول 4 مباريات، وعملنا بكل جهدنا واللاعبون قاتلوا والحمد لله على كل شيء".

وأضاف "أكثر ما أحزنني أن المعاملة التي تلقيناها من النادي لا تتوافق مع الأصول".

وأوضح "الطريقة لم تتناسب مع الجهد الذي بذلناه ومع الكثير من الأشياء التي تحملناها ولا أرى المجال مناسبا للحديث عنها".

وأكمل "أتمنى التوفيق لنادي إنبي في الفترة المقبلة لأنه النادي الذي تربينا فيه ورأينا الخير من خلاله".

واختتم "كيف يتم الحكم على مدير فني من 4 أول مباريات في الموسم؟ هناك فرق أنفقت أكثر منا وكانت خلفنا في جدول الترتيب ولم نرَ أي إقالات".

وأعلن نادي إنبي رحيل سيد ياسين المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.

وكشف إنبي عبر المركز الإعلامي الخاص بالنادي: "قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي توجيه خالص الشكر والتقدير لـ سيد ياسين على جهوده الكبيرة وعمله المخلص خلال فترة توليه مهمة المدير الفني للفريق الأول".

وأضاف "ويؤكد المجلس اعتزازه بالدور الذي أداه سيد ياسين، وإسهاماته القيمة في دعم الفريق فنيا وتنظيميا، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

من ناحية أخرى أعلن نادي إنبي تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة في النادي في منصب المدير الفني للفريق خلفا لـ سيد ياسين.

كما قرر أيمن الشريعي تعيين الثنائي هاني عبد الله ورضا فداوي في منصب المدرب العام.

وتعيين إبراهيم محمد مديرا للكرة، وتامر السيد في منصب المدير الإداري.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في المركز الـ12، وهو نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الـ13.