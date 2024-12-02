اتحاد الكرة: قرارات الانضباط ستُعلن خلال أيام

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم عن اقتراب لجنة الانضباط من إصدار قراراتها بشأن بعض القضايا المعلقة من الموسم الماضي للدوري المصري.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال الأسبوع الجاري سيتم إصدار قرارات لجنة الانضباط وأي أمور إدارية أخرى معلقة سيتم إغلاقها قبل رحيل المجلس الحالي لاتحاد الكرة".

وأضاف "عقد ميكالي مع منتخب الشباب به بند يتيح لاتحاد الكرة تقييمه في محطات مختلفة واتخاذ القرار المناسب بشأنه".

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وأتم تصريحاته "تم سداد الكثير من المديونيات المالية على اتحاد الكرة وهذا إنجاز كبير يحسب لمجلس جمال علام أن ينهي مدته وله أموال في الخارج".

وينتهي عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي يوم 10 ديسمبر الجاري ويتسلم مجلس هاني أبو ريدة المهمة بعده.

ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط عدة قرارات خاصة بمباراة بيراميدز والأهلي في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي، وأيضا مباراة الزمالك والمصري.

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