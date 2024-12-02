أشرف صبحي: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية في المغرب

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الهدف الأول لمنتخب مصر في الوقت الحالي هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكريم منتخبي مصر مواليد 2005 و2008 في احتفالية خاصة أقامتها الوزارة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور قيادات الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين وأسرهم، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبين.

يأتي التكريم بعد حصول منتخب مصر مواليد 2008 على بطولة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية، وكذلك تكريم منتخب مصر 2005 للتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وفي كلمته توجه أشرف صبحي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الكرة قائلا: "أشكر اتحاد الكرة على مجهوداته وهو يترك المسؤولية ورأسه مرفوعة، وأشكره على تحمله الكثير من الضغوط خلال مدته وترك استكمال المسؤولية للمجلس الجديد، وكافة الأمنيات بالتوفيق للمجلس الجديد في استدامة النجاح وخاصة للمنتخبات".

وأشار الوزير إلى أهمية دعم المواهب الشابة واستثمار إمكانياتهم لتطوير الرياضة المصرية، مشددًا أن الوزارة ستواصل تقديم كافة سبل الدعم للمنتخبات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات وتحقيق بطولات أفريقيا وليس التأهل لها فقط.

وتابع الوزير "هدف المنتخب الأول هو الفوز بكأس الأمم في المغرب وهدف المنتخب الأولمبي هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد المقبلة، عملنا من البداية على التخطيط والرؤية لبناء منتخب جيد للفترة القادمة، فلاعب المنتخب جندي يدافع عن علم بلده عن طريق الرياضة، وأن إدارة الرياضة المصرية مختلفة الفترة القادمة على كافة المستويات، والأولوية دائمًا للمنتخبات".

واختتم الوزير بتوجيه الشكر لجميع القائمين على إعداد المنتخبين، وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مشرفة في البطولات المقبلة، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الرياضة كجزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة.

من جانبه قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "أولادنا مواليد 2005 و2008 استحقوا الفوز والتأهل للبطولات الإفريقية 2025، فهم نجوم الفترة القادمة ونواة للمنتخب الأوليمبي، ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد أعبر عن شكري وتقديري لكم ولوزير الشباب والرياضة الداعم الدائم والمستمر لكافة المنتخبات الوطنية".