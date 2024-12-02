قناة الأهلي: الصلح بين الشناوي وإمام عاشور في مران الفريق

كشفت قناة الأهلي عن الصلح بين محمد الشناوي قائد فريق كرة القدم وزميله إمام عاشور.

وعاد إمام عاشور من جديد لمران الأهلي الجماعي اليوم الإثنين، وذلك بعد معاقبته من قبل النادي بتغريمه مليون جنيه لما بدر منه في المران قبل أيام.

وأذاعت قناة الأهلي مقطع فيديو يظهر الصلح بين محمد الشناوي وإمام عاشور في المران وتصافح الثنائي.

وكان الأهلي قرر أن يتدرب إمام عاشور منفردا لحين اعتذاره لمحمد الشناوي وللمدير الرياضي محمد رمضان.

قبل أن يعود إمام عاشور لمران الأهلي الجماعي اليوم الإثنين، وذلك استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف FilGoal.com أن الثنائي محمد رمضان ومارسيل كولر استقر على عودة إمام عاشور للمشاركة في المران الجماعي.

ويأتي ذلك بعد امتثال اللاعب للعقوبة الإدارية الموقعة ضده بخوض تدريبات منفردة.

واعتذر إمام عاشور بشكل رسمي لمحمد رمضان المدير الرياضي ومارسيل كولر المدير الفني وزملائه اللاعبين وعلى رأسهم محمد الشناوي.

أما بالنسبة لموقفه من المشاركة في مواجهة أورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من دوري الأبطال، فيتوقف ذلك على الرؤية الفنية لمارسيل كولر.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بايرتس في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل.

ماذا حدث؟

أعلن الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق مليون جنيه "نظرا لما بدر منه".

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور لاعب الوسط الفريق بسبب ما بدر منه قبل بداية مران الفريق الأربعاء الماضي.

وكشف FilGoal.com تفاصيل ما دار في أزمة عاشور في وقت سابق.

شعر إمام عاشور بالضيق من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة لأسباب فنية خلال مباراة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقبل بداية المران انفعل عاشور خلال تواجده داخل غرفة الملابس، وطالبه الشناوي بالهدوء واحترام ضوابط النادي لينفعل كلاهما على بعضه البعض، وتدخل اللاعبين لحل المشكلة، ورغم تدخل محمد رمضان استمر عاشور في انفعاله.

وتأخرت بداية المران للحادية عشر صباحا بدلا من العاشرة والنصف، وبعد تشاور رمضان مع مارسيل كولر بحضور سامي قمصان، توصلوا لاتفاق على استبعاده من المران الجماعي.

اللاعب غادر النادي مباشرة وأغلق هاتفه، ولم يحضر جلسة التصوير الرسمية التي خاضها اللاعبين لكأس إنتركونتينتتيال.

وسيتدرب اللاعب منفردا حتى اعتذاره للمدير الرياضي والجهاز الفني ولزملائه وعلى رأسهم محمد الشناوي من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

وتقدم إمام عاشور لاعب الأهلي بالاعتذار عما بدر منه، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب ما يلي:

"أولا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير. وأعتذر عن أي خطأ. ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي. لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.

للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.

أنا فخور بالأهلي. وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون". وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي".