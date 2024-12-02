أحمد عيد عبد الملك: لم أشاهد الطرد ولكن أطلب المساواة من التحكيم

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 22:55

كتب : FilGoal

أحمد عيد عبد الملك - غزل المحلة - الزمالك

رفض أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة تحميل لاعبيه مسؤولية الخسارة الكبيرة أمام الزمالك بأربعة أهداف دون رد.

وقال عبد الملك في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "نعتذر لجماهيرنا ونهنئ الزمالك. ظروف المباراة تغني عن أي كلام".

وأضاف "لم أشاهد واقعة الطرد حتى الآن ولكن طلبي من التحكيم هو المساواة في المعاملة بين الأجهزة الفنية لمختلف الفرق".

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وأوضح "وكذلك المعاملة وطريقة الكلام مع لاعبي الفريقين تختلف".

وواصل "لم أكن غاضبا من اللاعبين ونحن فريق تم تجميعه مؤخرا. لم يكن يومنا ولم نكن موفقين أمام فريق كبير للغاية".

وأكمل "من الوارد أن تكون جيدا وتخسر وفي جميع الأحوال ستفقد النقاط الثلاث ويجب علينا العمل على جمع النقاط".

واختتم "هدفنا هو التواجد في الدوري بالشكل الذي يناسب جماهير غزل المحلة وتاريخ النادي".

وفاز الزمالك على منافسه غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي ثنائية وزيزو وحسام عبد المجيد.

وأحرز منسي الثنائية الثالثة له مع الزمالك، إذ سجل في الموسم الماضي ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأيضا سجل في شباك أبو سليم في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

ويتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 4 أهداف ويأتي خلفه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.

وتعلم الزمالك الدرس من نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوتافوجو وأتليتكو مينيرو بعد لعب بوتافوجو بـ10 لاعبين.

وطرد جريجوري لاعب بوتافوجو بعد 64 ثانية ليصبح أسرع طرد في تاريخ نهائي البطولة وبالرغم من ذلك لم يتمكن مينيرو من استغلال النقص العددي وتوج بوتافوجو بالبطولة.

ومن هنا أدرك الزمالك الدرس بعد طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة في الدقيقة الثالثة بعد تدخل بقدمه في وجه أحمد عبد الرحيم، وحسم المباراة في شوطها الأول وسيطر كليا على اللقاء.

وأيضا استغل الزمالك سقوط الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بالتعادل مع البنك الأهلي دون أهداف ليتخطاه في جدول ترتيب الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة التاسعة في وصافة الترتيب، ويسبقه المصري المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المحلة عند النقطة الرابعة في المركز الـ13.

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