مؤتمر جوميز: لا أحد يعرف ما كان سيحدث لو لعب المحلة كاملا ولكن

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بأداء اللاعبين في الفوز الكبير على غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة بدأت بتغيير كبير للغاية حيث يعتبر أننا لعبناها منذ البداية ضد 10 لاعبين".

وأضاف "دخلنا المباراة بعقلية هجومية وخلقنا العديد من الفرص داخل وخارج منطقة جزاء الخصم".

وأوضح "المباراة كانت في اتجاه واحد لصالحنا، وإن كان المحلة كامل العدد لتمكن من إظهار الكرة التي يقدمها أكثر، ولكننا كنا نستحق الفوز وكذلك اللاعبون والجماهير استحقوه".

وأكمل "لا أحد يعرف ما إن كنا سنتمكن من لعب المباراة بهذه الطريقة إن كان المحلة بـ 11 لاعبا طوال المباراة، ولكن بتحضيرنا وروح اللاعبين وما قدمناه في الملعب أعتقد أننا كنا سنؤدي نفس العمل في كل الحالات. بدأنا بضغط متقدم وكانت الخطوط التالية تدعم جيدا".

وعن خروج أحمد عبد الرحيم إيشو قال: "اللاعب عانى من آلام عضلية وفضلنا عدم المجازفة به وتم استبداله حتى لا تتفاقم إصابته".

وكشف "عملت مع جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك السابق لمدة 6 سنوات وتعلمت منه الكثير وأحترمه، وتحدثت معه مرتين في آخر أسبوع. إنه هو مدرب كبير يستحق كل ما وصل له مع الزمالك ومقارنتي به تسعدني".

وأكمل عن المباراة "الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة واعتمد على الضغط العالي، وكان من الممكن أن نلعب بنفس الصورة ولا نفوز، وفي مباراة بلاك بولز لعبنا بنفس الطريقة وفزنا بهدفين فقط، والمستوى الذي ظهر عليه الفريق اليوم هو الزمالك الذي أريده بحيث يلعب ويفوز".

وواصل "اللاعبون ليسوا ماكينات، وإذا كانت هناك أمور تشغلهم فلن يحققوا المطلوب، ومسؤولو الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل الفريق كي يفكر اللاعبون في الملعب فقط، والزمالك يستطيع النجاح وتحقيق البطولات إذا تضافرت الجهود لإنجاح الفريق وقمنا بالبناء على هذا الأمر".

واختتم "محمود حمدي الونش لعب 45 دقيقة في مباراة ودية وأظهر قدرته علي اللعب، واللاعب تعرض للإصابة في أول تدريب لي مع الفريق، ويعود من جديد للمشاركة بعد حوالي 9 أشهر من الغياب".

وفاز الزمالك على منافسه غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي ثنائية وزيزو وحسام عبد المجيد.

وأحرز منسي الثنائية الثالثة له مع الزمالك، إذ سجل في الموسم الماضي ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأيضا سجل في شباك أبو سليم في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

ويتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 4 أهداف ويأتي خلفه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.

وتعلم الزمالك الدرس من نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوتافوجو وأتليتكو مينيرو بعد لعب بوتافوجو بـ10 لاعبين.

وطرد جريجوري لاعب بوتافوجو بعد 64 ثانية ليصبح أسرع طرد في تاريخ نهائي البطولة وبالرغم من ذلك لم يتمكن مينيرو من استغلال النقص العددي وتوج بوتافوجو بالبطولة.

ومن هنا أدرك الزمالك الدرس بعد طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة في الدقيقة الثالثة بعد تدخل بقدمه في وجه أحمد عبد الرحيم، وحسم المباراة في شوطها الأول وسيطر كليا على اللقاء.

وأيضا استغل الزمالك سقوط الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بالتعادل مع البنك الأهلي دون أهداف ليتخطاه في جدول ترتيب الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة التاسعة في وصافة الترتيب، ويسبقه المصري المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المحلة عند النقطة الرابعة في المركز الـ13.