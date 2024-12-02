تعلم الدرس من مينيرو.. الزمالك يفوز على غزل المحلة المنقوص برباعية

فاز الزمالك على منافسه غزل المحلة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي ثنائية وزيزو وحسام عبد المجيد.

وأحرز منسي الثنائية الثالثة له مع الزمالك، إذ سجل في الموسم الماضي ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأيضا سجل في شباك أبو سليم في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

ويتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 4 أهداف ويأتي خلفه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.

وتعلم الزمالك الدرس من نهائي كوبا ليبرتادورس بين بوتافوجو وأتليتكو مينيرو بعد لعب بوتافوجو بـ10 لاعبين.

وطرد جريجوري لاعب بوتافوجو بعد 64 ثانية ليصبح أسرع طرد في تاريخ نهائي البطولة وبالرغم من ذلك لم يتمكن مينيرو من استغلال النقص العددي وتوج بوتافوجو بالبطولة.

ومن هنا أدرك الزمالك الدرس بعد طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة في الدقيقة الثالثة بعد تدخل بقدمه في وجه أحمد عبد الرحيم، وحسم المباراة في شوطها الأول وسيطر كليا على اللقاء.

وأيضا استغل الزمالك سقوط الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بالتعادل مع البنك الأهلي دون أهداف ليتخطاه في جدول ترتيب الدوري المصري.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة التاسعة في وصافة الترتيب، ويسبقه المصري المتصدر بفارق نقطة واحدة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد المحلة عند النقطة الرابعة في المركز الـ13.

التشكيل

بدأ جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بأحمد فتوح أساسي، ومشاركة أحمد عبد الرحيم منذ البداية للمباراة الثانية تواليا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم.

الهجوم: أحمد مصطفى (زيزو) - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ولعب أحمد عيد عبد الملك بثنائي هجومي وهو محمد علي بن حمودة وعبده يحيى.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: عامر عامر

الدفاع: أسامة النجار – عمرو الجزار – أحمد فتحي – يحيى زكريا

الوسط: موري توريه – محمد أشرف – خالد الإخميمي

الهجوم: إبراهيم حسن – عبده يحيى – محمد علي بن حمودة

أحداث المباراة

قرر حكم المباراة في الدقيقة الأولى العودة إلى تقنية الفيديو بعد تدخل زكريا على عبد الرحيم وقرر في الدقيقة الثالثة طرد لاعب المحلة.

هاجم الزمالك بشكل كبير ليستغل النقص العددي للمحلة، وأهدر منسي فرصة أمام المرمى، وارتدت الكرة إلى أحمد عبد الرحيم وسدد خارج المرمى في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة العاشرة قرر عبد الملك إجراء التبديل الأول له بشكل اضطراري بخروج إبراهيم حسن ودخول حميدو فاتاو.

سحر الصناعة وروعة الإنهاء

قرر عبد الله السعيد نثر سحره ومرر كرة رائعة إلى منسي ووضعه في موقف انفراد الذي لا تردد في إنهاء الهجمة بشكل رائع مثل الصناعة في الدقيقة 18.

وضاعف منسي من رأسية بعد عرضية من عمر جابر في الدقيقة 21.

وجاء التهديد الأول من قبل المحلة في الدقيقة 29 بعد تسديدة من موري توري وتصدي من محمد عواد.

وقرر جوميز إجراء تبديل بين الشوطين بدخول عمر فرج وخروج أحمد عبد الرحيم.

وأيضا أخرج عبد الملك لاعبه خالد الإخميمي ودخول عبد الرحيم عموري.

وتتواصل التمريرات المفتاحية الرائعة في المباراة، فجاء دور فتوح الذي مرر كرة رائعة إلى زيزو لكن خروج عامر عامر مبكرا من مرماه ساعده في تصدي تسديدة زيزو في الدقيقة 60.

وأجرى عبد الملك تبديل دخول محمد عصام وخروج عبده يحيى في الدقيقة 65.

أما جوميز قرر إعطاء الفرص لمن لا يشاركون كثيرا، ولذلك دخل حسام أشرف في الدقيقة 68 ومن قبله عمر فرج.

وحصل الزمالك على ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعد تدخل قوي على فرج وسجلها زيزو.

وخرج عبد الله السعيد ومصطفى شلبي ودخول محمود بنتايك وكونراد ميشالاك في الدقيقة 78.

وبعد دقيقة من التبديل سجل الزمالك الهدف الرابع من عبد المجيد بعد عرضية من زيزو ثم شتت عمرو الجزار الكرة رأسية لكن ارتطمت في عبد المجيد وسكنت الشباك.

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ودخل لأول مرة منذ فترة طويلة محمود حمدي (الونش) في الدقيقة 82 بدلا من عبد المجيد.

وشارك الونش لأول مرة منذ إصابته في مباراة الإسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري موسم 2022-2023.

وحافظ الزمالك على نتيجته وسيطر على المباراة وكذلك لم يستقبل أي أهداف وحصل على نقاط المباراة.