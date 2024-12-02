بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتعادل مع الوصل في أبطال آسيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 21:53

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

تعادل الريان القطري مع مضيفه الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

ورفع الريان رصيده إلى النقطة 5 في المركز السابع، بينما وصل الوصل إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

وشارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة بالكامل مع فريقه الريان.

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تقدم الوصل في الدقيقة 76 بهدف سجله كايو، قبل أن يتعادل الريان في الدقيقة 84 بهدف عن طريق سالم العزيزي لاعب الوصل بالخطأ في مرماه.

بينما يتصدر أهلي جدة السعودي ترتيب القسم الغربي من دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة وذلك بعد التعادل مع استقلال طهران.

ويأتي النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بعد التعادل مع السد القطري.

الريان تريزيجيه دوري أبطال آسيا
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