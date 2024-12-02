بعد 5 أشهر.. زيزو يعود للتسجيل في الدوري المصري

من ركلة جزاء في الدقيقة 71، سجل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري.

وهو أول هدف من نجم الزمالك في الدوري هذا الموسم، وأول هدف له في الدوري منذ 5 أشهر.

تحديدا هذا أول هدف لزيزو في الدوري منذ مباراة فاركو في الجولة 29 من الموسم الماضي، يوم 3 يوليو 2024.

بعد ذلك غاب زيزو عن آخر 11 مباراة للزمالك في الموسم الماضي من الدوري، بواقع 3 مباريات للإصابة، ثم 6 مباريات لتواجده مع المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024، ثم جولتين في ختام الموسم للراحة عقب عودته.

وفي الموسم الحالي هذه ثالث مباراة لزيزو في الدوري في أول 4 جولات، حيث غاب أمام سموحة في الجولة الثانية للإصابة.

ما يعني أن خلال الأشهر الخمسة الماضية، لعب زيزو 3 مباريات فقط في الدوري بما يتضمن مباراة المحلة اليوم.

والهدف هو الثاني لزيزو هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد هدفه أمام الشرطة الكيني في الدور الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية، في 20 سبتمبر الماضي.