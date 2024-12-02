بعد 5 أشهر.. زيزو يعود للتسجيل في الدوري المصري

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد بلاك بولز

من ركلة جزاء في الدقيقة 71، سجل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك هدف الفريق الثالث في شباك غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وهو أول هدف من نجم الزمالك في الدوري هذا الموسم، وأول هدف له في الدوري منذ 5 أشهر.

تحديدا هذا أول هدف لزيزو في الدوري منذ مباراة فاركو في الجولة 29 من الموسم الماضي، يوم 3 يوليو 2024.

أخبار متعلقة:
الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة إيهاب الكومي: بعض القرارات مع الأهلي والزمالك لها صبغة سياسية.. وليس كل ما يعرف يقال الكونفدرالية - طاقم تحكيم رواندي لمواجهة إنييمبا ضد الزمالك سالم يهاجم إمام عاشور: مشاكلك في الأهلي تضاعفت وما كنت لتجرؤ على ذلك في الزمالك

بعد ذلك غاب زيزو عن آخر 11 مباراة للزمالك في الموسم الماضي من الدوري، بواقع 3 مباريات للإصابة، ثم 6 مباريات لتواجده مع المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024، ثم جولتين في ختام الموسم للراحة عقب عودته.

وفي الموسم الحالي هذه ثالث مباراة لزيزو في الدوري في أول 4 جولات، حيث غاب أمام سموحة في الجولة الثانية للإصابة.

ما يعني أن خلال الأشهر الخمسة الماضية، لعب زيزو 3 مباريات فقط في الدوري بما يتضمن مباراة المحلة اليوم.

والهدف هو الثاني لزيزو هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد هدفه أمام الشرطة الكيني في الدور الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية، في 20 سبتمبر الماضي.

زيزو أحمد سيد زيزو الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
قناة الأهلي: الصلح بين الشناوي وإمام عاشور في مران الفريق أحمد عيد عبد الملك: لم أشاهد الطرد ولكن أطلب المساواة من التحكيم مؤتمر جوميز: لا أحد يعرف ما كان سيحدث لو لعب المحلة كاملا ولكن تعلم الدرس من مينيرو.. الزمالك يفوز على غزل المحلة المنقوص برباعية الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري
أخر الأخبار
أشرف صبحي: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية في المغرب 10 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية: محمد شريف يعود إلى تدريبات الخليج الجماعية 24 دقيقة | سعودي في الجول
قناة الأهلي: الصلح بين الشناوي وإمام عاشور في مران الفريق 42 دقيقة | الدوري المصري
أحمد عيد عبد الملك: لم أشاهد الطرد ولكن أطلب المساواة من التحكيم 42 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوميز: لا أحد يعرف ما كان سيحدث لو لعب المحلة كاملا ولكن 44 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - كهربا ومحمد حمدي ينافسان على أفضل هدف الجولة ساعة | الكرة الإفريقية
قرعة كأس الاتحالد الإنجليزي - قمة مبكرة بين أرسنال ويونايتد.. وبداية سهلة أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تعلم الدرس من مينيرو.. الزمالك يفوز على غزل المحلة المنقوص برباعية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن