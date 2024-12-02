الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 20:41
كتب : محمد رؤوف
سجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفين في شباك غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.
ناصر منسي
النادي : الزمالك
وأحرز منسي الثنائية الثالثة له مع الزمالك، إذ سجل في الموسم الماضي ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.
وأيضا سجل في شباك أبو سليم في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.
وحاليا في مباراة المحلة سجل الثنائية الثالثة له.
وافتتح منسي النتيجة في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.
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جوووووول حكاية 😲⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 2, 2024
"احلي من الجول الأسيست الخيالي من السعيد " 🏹ناصر منسي يحرز الهدف الأول لنادي الزمالك في مرمى المحلة😱 pic.twitter.com/8PvwjZOz5S
وضاعف منسي النتيجة في الدقيقة 21 من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.
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جووووووول⚽⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 2, 2024
"عرضية مزيكا من عمر جابر"💥💥ناصر منسي يتألق ويسجل الهدف الثاني له و لنادي الزمالك👏💪 pic.twitter.com/niDSAri3rx
ويتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 4 أهداف ويأتي خلفه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.