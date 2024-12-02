الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 20:41

كتب : محمد رؤوف

ناصر منسي - الزمالك - غزل المحلة

سجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفين في شباك غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز منسي الثنائية الثالثة له مع الزمالك، إذ سجل في الموسم الماضي ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وأيضا سجل في شباك أبو سليم في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي.

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وحاليا في مباراة المحلة سجل الثنائية الثالثة له.

وافتتح منسي النتيجة في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وضاعف منسي النتيجة في الدقيقة 21 من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.

ويتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 4 أهداف ويأتي خلفه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.

ناصر منسي الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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