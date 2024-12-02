خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 20:37

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

وقع فريق الأهلي في المستوى الثالث ضمن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حضر اليوم الإثنين اجتماعا مع مسؤولي فيفا عبر الفيديو كونفرانس، وخلاله تم إبلاغ الأهلي بتواجده في المستوى الثالث لقرعة مونديال الأندية.

وتقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

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واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عن عدم سفر الخطيب بناء على توجيهات الطبيب المعالج له، بعد تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة.

ويطير خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى الولايات المتحدة لحضور القرعة ممثلا عن النادي الأحمر.

الأهلي كأس العالم للأندية فيفا
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