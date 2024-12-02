خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري

قرر كامل أبو علي رئيس النادي المصري صرف مكافأة استثنائية للاعبي فريقه بعد الفوز على بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن أبو علي أبلغ اللاعبين في غرفة الملابس عقب المباراة بصرف مكافأة استثنائية بعد الفوز على بيراميدز وتصدر الدوري المصري.

وواصل المصري نتائجه الرئعة وحقق الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالها 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.