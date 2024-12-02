مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

محمد عبد الكريم - المدرب العام لفريق فيوتشر

شدد محمد عبد الكريم المدرب العام لـ المصري أن المبكر الحديث عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على بيراميدز.

وواصل المصري نتائجه الرئعة وحقق الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الكريم لقناة أون تايم سبورتس 2: "الفوز مهم وأبارك للجماهير ومجلس الإدارة، من المبكر الاحتفال بالفوز، لكن ما يعجبني أن ما نتدرب نطبقه على أرض الملعب، لعبنا مباريات صعبة في توقيت ضيق ضد الزمالك وبيراميدز وإنييمبا".

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وأضاف "من المهم إجراء تدوير في التشكيل، الفريق متحد ومتكاتف سواء الأساسي أو من يجلس على مقاعد البدلاء".

وأوضح "صدارة الدوري؟ من المبكر الحديث عن الصدارة، هذه المباراة بمجرد 3 نقاط فقط، وسنغلق احتفالات الفوز بالمباراة اليوم".

وأنهى حديثه قائلا: "محمود جاد حارس كبير، والخطأ الذي ارتكبه في بناء الهجمة لم يقلل من ثقته، علي ماهر طالبه بالاستمرار بالبدء ببناء الهجمة، إعطاء الثقة للاعبين مهم للغاية".

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.

المصري بيراميدز محمد عبد الكريم علي ماهر محمود جاد
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