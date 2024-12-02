الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري

شدد محمد الشامي لاعب المصري على أن فريقه لا يركز على اسم الفريق الذي ينافسه أي كان.

وفاز المصري على بيراميدز بهدف دون مقابل سجله محمد الشامي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة كبيرة ونركز على كل مباراة على حدى ولا يهمنا من هو المنافس سواء كان الأهلي والزمالك أو بيراميدز وكنا لا نريد كسر سلسلة انتصاراتنا وهذا الفوز سيعطينا الدافع لمباراة الكونفدرالية المقبلة".

وتابع "كل مباراة أشارك بها أتمنى التسجيل وأحمد الله على قدرتي على إسعاد الجماهير وأن أسجل هدفا يجلب الفوز".

وأضاف "نهدف إلى دخول المربع الذهبي والمنافسة على اللقب منذ الموسم الماضي وهذا الموسم على الأخص أصعب ولكن هذا بمثابة الحافز لنا وكل مباراة نفوز بها تقربنا أكثر من البطولة".

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.