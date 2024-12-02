الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد الشامي - المصري

شدد محمد الشامي لاعب المصري على أن فريقه لا يركز على اسم الفريق الذي ينافسه أي كان.

وفاز المصري على بيراميدز بهدف دون مقابل سجله محمد الشامي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة كبيرة ونركز على كل مباراة على حدى ولا يهمنا من هو المنافس سواء كان الأهلي والزمالك أو بيراميدز وكنا لا نريد كسر سلسلة انتصاراتنا وهذا الفوز سيعطينا الدافع لمباراة الكونفدرالية المقبلة".

أخبار متعلقة:
4×4 = صدارة.. المصري يكسر عقدة بيراميدز في الدوري برأس الشامي التشكيل - سمير فكري يشارك لأول مرة مع المصري.. والكرتي على دكة بدلاء بيراميدز مواعيد مباريات الإثنين 2 ديسمبر 2024.. صراع الزمالك وبيراميدز والمصري على قمة الدوري سبقه 10 حراس في الدوري المصري.. رضا السيد يتصدى لركلتي جزاء ضد الإسماعيلي

وتابع "كل مباراة أشارك بها أتمنى التسجيل وأحمد الله على قدرتي على إسعاد الجماهير وأن أسجل هدفا يجلب الفوز".

وأضاف "نهدف إلى دخول المربع الذهبي والمنافسة على اللقب منذ الموسم الماضي وهذا الموسم على الأخص أصعب ولكن هذا بمثابة الحافز لنا وكل مباراة نفوز بها تقربنا أكثر من البطولة".

وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

محمد الشامي المصري بيراميدز الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية الخطيب يعتذر عن عدم حضور قرعة مونديال الأندية خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول تشكيل غزل المحلة – عبد الملك يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - فتوح أساسي.. وتواجد أحمد عبد الرحيم للمباراة الثانية تواليا ضد المحلة
أخر الأخبار
الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة 19 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
الخطيب يعتذر عن عدم حضور قرعة مونديال الأندية 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط ساعة | الدوري المصري
الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة – عبد الملك يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن