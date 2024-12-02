انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(4) الزمالك
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
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انتهت
ق 82: دخول محمود حمدي الونش بدلا من عبد المجيد.
ق 79: جووول حسام عبد المجيد بعد عرضية من زيزو ثم شتت عمرو الجزار الكرة رأسية لكن ارتطمت في عبد المجيد وسكنت الشباك.
ق 78: خروج بعد الله السعيد ومصطفى شلبي ودخول محمود بنتايك وكونراد ميشالاك.
ق 71: جووول زيزو من نقطة الجزاء.
ق 70: ضربة جزاء للزمالك بعد تدخل قوي على عمر فرج.
ق 68: تبديل للزمالك بخروج ناصر منسي ودخول حسام أشرف.
ق 65: تبديل للمحلة دخول محمد عصام وخروج عبده يحيى.
ق 60: تمريرة رائعة من فتوح تضع زيزو أمام المرمى لكن عامر عامر تصدى للتسديدة بعد خروجه من المرمى.
ق 57: بطاقة صفرا لنبيل عماد بعد تدخل قوي.
ق 45: تبديل للمحلة بخروج خالد الإخميمي ودخول عبد الرحيم عموري.
ق 45: تبديل للزمالك دخول عمر فرج بدلا من أحمد عبد الرحيم.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 29: تسديدة قوية من موري توري وتصدي من محمد عواد.
ق 21: جووول ناصر منسي من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.
ق 18: جووول ناصر منسي بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من منسي.
ق 10: تبديل اضطراري للمحلة بسبب الطرد بخروج إبراهيم حسن ودخول حميدو فاتاو.
ق 9: ناصر منسي يهدر فرصة أمام المرمى، وارتدت الكرة إلى أحمد عبد الرحيم وسدد خارج المرمى.
ق 3: الحكم يقرر طرد يحيى زكريا بعد تدخل قوي في وجه أحمد عبد الرحيم.
ق 1: العودة إلى غرفة الفيديو لشك في طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة.
بداية المباراة