انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(4) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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انتهت

ق 82: دخول محمود حمدي الونش بدلا من عبد المجيد.

ق 79: جووول حسام عبد المجيد بعد عرضية من زيزو ثم شتت عمرو الجزار الكرة رأسية لكن ارتطمت في عبد المجيد وسكنت الشباك.

ق 78: خروج بعد الله السعيد ومصطفى شلبي ودخول محمود بنتايك وكونراد ميشالاك.

ق 71: جووول زيزو من نقطة الجزاء.

ق 70: ضربة جزاء للزمالك بعد تدخل قوي على عمر فرج.

ق 68: تبديل للزمالك بخروج ناصر منسي ودخول حسام أشرف.

ق 65: تبديل للمحلة دخول محمد عصام وخروج عبده يحيى.

ق 60: تمريرة رائعة من فتوح تضع زيزو أمام المرمى لكن عامر عامر تصدى للتسديدة بعد خروجه من المرمى.

ق 57: بطاقة صفرا لنبيل عماد بعد تدخل قوي.

ق 45: تبديل للمحلة بخروج خالد الإخميمي ودخول عبد الرحيم عموري.

ق 45: تبديل للزمالك دخول عمر فرج بدلا من أحمد عبد الرحيم.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 29: تسديدة قوية من موري توري وتصدي من محمد عواد.

ق 21: جووول ناصر منسي من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.

ق 18: جووول ناصر منسي بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من منسي.

ق 10: تبديل اضطراري للمحلة بسبب الطرد بخروج إبراهيم حسن ودخول حميدو فاتاو.

ق 9: ناصر منسي يهدر فرصة أمام المرمى، وارتدت الكرة إلى أحمد عبد الرحيم وسدد خارج المرمى.

ق 3: الحكم يقرر طرد يحيى زكريا بعد تدخل قوي في وجه أحمد عبد الرحيم.

ق 1: العودة إلى غرفة الفيديو لشك في طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة.

بداية المباراة