تشكيل غزل المحلة – عبد الملك يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك

يعتمد أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة على ثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة الزمالك.

ويلعب المحلة ضد الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، وتقام على ملعب غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: عامر عامر

الدفاع: أسامة النجار – عمرو الجزار – أحمد فتحي – يحيى زكريا

الوسط: موري توريه – محمد أشرف – خالد الإخميمي

الهجوم: إبراهيم حسن – عبده يحيى – محمد علي بن حمودة

ويحتل غزل المحلة المركز الـ11 بجدول ترتيتب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.