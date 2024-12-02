تشكيل الزمالك - فتوح أساسي.. وتواجد أحمد عبد الرحيم للمباراة الثانية تواليا ضد المحلة

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه غزل المحلة.

ويواجه الزمالك منافسه غزل المحلة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتواجد مصطفى الزناري في التشكيل الأساسي لتعويض حمزة المثلوثي المصاب من المباراة الماضية.

ويشارك أحمد فتوح أساسيا على محمود بنتايك، وللمباراة الثانية على التوالي يلعب أحمد عبد الرحيم منذ البداية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم.

الهجوم: أحمد مصطفى (زيزو) - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي (الونش) ومحمود بنتايك وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز 11 برصيد 4 نقاط.