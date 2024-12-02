4×4 = صدارة.. المصري يكسر عقدة بيراميدز في الدوري برأس الشامي

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة المصري وبيراميدز

واصل المصري نتائجه الرئعة وحقق الفوز على بيراميدز بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب السويس الجديد بالدوري المصري الممتاز.

المصري حتى الآن لعب 4 مباريات في الدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، جامعا 10 نقاط من 4 مباريات بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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وواصل المصري حفاظه على نظاقة شباكه للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية الدوري.

وتلقى بيراميدز الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفوز هو الأول للنادي المصري على بيراميدز في بطولة الدوري المصري منذ 12 أغسطس 2021 وقت الفوز بهدف إسلام عطية، وهو الفوز التاسع للنسور تاريخيا بمختلف البطولات مقابل 7 انتصارات لـ بيراميدز، و7 تعادلات.

التشكيل

بدأ المصري بسمير فكري لأول مرة، بينما قاد فيستون ماييلي هجوم بيراميدز.

أحداث المباراة

بيراميدز كان صاحب الخطورة الأولى بعرضية خطيرة مرت بسلام على مرمى المصري في الدقيقة الخامسة.

ورد المصري برأسية سمير فكري مرت بجوار المرمى في الدقيقة 12.

وأهدر صلاح محسن انفرادا بالمرمى في الدقيقة 39.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تألق محمود جاد في التصدي لانفراد من فيستون ماييلي.

وتقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة 54 برأسية من محمد الشامي مستغلا عرضية من محمد مخلوف.

وحاول لاعبو بيراميدز إدراك التعادل في الدقائق المتبيقة من المباراة ولكن دفاعات المصري ظلت متماسكة حتى النهاية.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد بلاك بولز في الكونفدرالية، بينما يلتقي بيراميدو مع دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا.

المصري بيراميدز الدوري المصري
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