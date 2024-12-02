بثنائية يسارية رائعة.. فاركو يهزم بتروجت

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

فاركو ضد بتروجت

فاز فاركو على ضيفه بتروجت بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

ورفع فاركو رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز الـ16.

تقدم فاركو بتسديدة يسارية صاروخية من محمود جهاد من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 23.

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وأضاف وليد علي الهدف الثاني للبرتقالي من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها بطريقة رائعة في الشباك بقدمه اليسرى في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني نجح بتروجت في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها رشاد المتولي.

وتلقى خالد أبو زيادة لاعب بتروجت بطاقة حمراء وخرج من المباراة مطرودا في الوقت بدل الضائع.

لينتهي اللقاء بفوز فاركو بهدفين لهدف.

فاركو بتروجت الدوري المصري
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