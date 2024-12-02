الشريعي لـ في الجول: تعيين مدير الكرة كمدرب للفريق؟ حسام البدري فعلها قبلنا

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي الأسباب التي دفعته لتعيين محمد إسماعيل مدير الكرة للفريق كمدير فني خلفا لـ سيد ياسين.

وقال الشريعي لـFilGoal.com ردا على سوال كيف يصبح مدير الكرة مدربا للفريق: "حسام البدري كان مدير الكرة في الأهلي وأصبح المدرب، وإيهاب جلال كان مدير الكرة في الإسماعيلي وأصبح المدرب".

وأضاف "في إنبي لا ننظر فقط إلى النتائج ولكن لدينا نظام تسير عليه الإدارة الفنية بالكامل، وهذه الإدارة كانت تحتاج إضافة فنية جديدة وجدناها في محمد إسماعيل".

وأتم تصريحاته "محمد إسماعيل كان مدير قطاع الناشئين في إنبي لمدة 5 سنوات وكان مدرب فريق 97 وحاصل على الرخصة التدريبية A منذ 9 سنوات".

وأعلن نادي إنبي رحيل سيد ياسين المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.

من ناحية أخرى أعلن نادي إنبي تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة في النادي في منصب المدير الفني للفريق خلفا لـ سيد ياسين.

كما قرر أيمن الشريعي تعيين الثنائي هاني عبد الله ورضا فداوي في منصب المدرب العام.

وتعيين إبراهيم محمد مديرا للكرة، وتامر السيد في منصب المدير الإداري.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في المركز الـ12، وهو نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الـ13.