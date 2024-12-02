ماركا: تشواميني يعود إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة بلباو

عاد أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد إلى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التي كان يعاني منها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه بلباو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة ماركا، فإن اللاعب الفرنسي تدرب مع الفريق بشكل طبيعي ومستعد لمواجهة أتلتيك بلباو.

وتعرض تشواميني للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، أوضح جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد موقفه بشأن خوض مباراة فريقه ضد بلباو.

وأكد اللاعب الإنجليزي جاهزيته عبر حسابه على إنستجرام إذ كتب "الفحوصات جيدة وجاهز لمباراة يوم الأربعاء المقبل، أشكركم على رسائلكم".

وأصيب لاعب الوسط في مباراة الملكي ضد خيتافي، وكانت الإصابة في الرقبة.

وأشعل ريال مدريد الدوري بفوزه على خيتافي، إذ استغل تعثر برشلونة في أكثر من مباراة وقلص الفارق معه لنقطة واحدة.

وانتصر ريال مدريد على منافسه خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 في المركز 17 بالتساوى مع إسبانيول الذي يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.