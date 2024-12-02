بعد إصابته.. بيلينجهام يوضح موقفه من مواجهة بلباو

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

أوضح جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد موقفه بشأن خوض مباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه بلباو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكد اللاعب الإنجليزي جاهزيته عبر حسابه على إنستجرام إذ كتب "الفحوصات جيدة وجاهز لمباراة يوم الأربعاء المقبل، أشكركم على رسائلكم".

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وأصيب لاعب الوسط في مباراة الملكي ضد خيتافي، وكانت الإصابة في الرقبة.

وتحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن الأمر عقب المباراة للصحفيين قائلا: "بيلينجهام لديه إصابة في رقبته وسيتعافى خلال يومين".

ويبدو أن اللاعب صاحب الـ21 عاما عاد في وقت أسرع مما اعتقده المدرب الإيطالي.

وانتصر ريال مدريد على منافسه خيتافي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأشعل ريال مدريد الدوري بفوزه على خيتافي، إذ استغل تعثر برشلونة في أكثر من مباراة وقلص الفارق معه لنقطة واحدة.

ووصل ريال مدريد للنقطة 33 محتلا وصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولدى الملكي فرصة لاحتلال الصدارة إذ لعب مباراة أقل من برشلونة.

وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 في المركز 17 بالتساوى مع إسبانيول الذي يحتل المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.

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