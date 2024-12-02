الضحية الأولى.. إنبي يعلن رحيل سيد ياسين وتعيين مدير الكرة كمدرب للفريق

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 18:10

كتب : بسام أبوبكر

إنبي - محمد إسماعيل

أعلن نادي إنبي رحيل سيد ياسين المدير الفني للفريق عن منصبه بشكل رسمي.

وكشف إنبي عبر المركز الإعلامي الخاص بالنادي: "قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي توجيه خالص الشكر والتقدير لـ سيد ياسين على جهوده الكبيرة وعمله المخلص خلال فترة توليه مهمة المدير الفني للفريق الأول".

وأضاف "ويؤكد المجلس اعتزازه بالدور الذي أداه سيد ياسين، وإسهاماته القيمة في دعم الفريق فنيا وتنظيميا، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

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من ناحية أخرى أعلن نادي إنبي تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة في النادي في منصب المدير الفني للفريق خلفا لـ سيد ياسين.

كما قرر أيمن الشريعي تعيين الثنائي هاني عبد الله ورضا فداوي في منصب المدرب العام.

وتعيين إبراهيم محمد مديرا للكرة، وتامر السيد في منصب المدير الإداري.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

الفوز رفع رصيد إنبي إلى النقطة 4 في المركز الـ12، وهو نفس رصيد الإسماعيلي صاحب المركز الـ13.

سيد ياسين إنبي الدوري المصري أيمن الشريعي
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