رومانو يكشف عن مستقبل دوجلاس لويز مع يوفنتوس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن مستقبل دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وغاب اللاعب البرازيلي عن يوفنتوس كثيرا في الموسم الجاري بسبب الإصابات.

وأفاد رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لا يخطط حاليا في الرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد رومانو أن لويز يركز حاليا في العودة من الإصابة التي يعاني منها ليحدث تأثير مع الفريق بعد الانضمام للسيدة العجوز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتكلف يوفنتوس 50 مليون يورو للتعاقد مع لويز، مع انتقال صامويل إلينج وإنزو بارنيشيا لاعبا يوفنتوس إلى أستون فيلا في صفقة منفصلة مقابل 22 مليون يورو.

ويمتد عقد لويز مع يوفنتوس لمدة 5 سنوات حتى عام 2029.

ويعاني لويز الآن من إصابة عبارة عن إجهاد عضلي أبعدته 41 يوما حتى الآن بواقع 9 مباريات.

وشارك لويز في 9 مباريات مع يوفنتوس بعدد دقائق 312 دقيقة في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع.

وشارك لويز في الموسم الماضي مع أستون فيلا في 53 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 10 آخرين.

ومنذ الانتقال إلى أستون فيلا في 2019 لعب دوجلاس 204 مباراة وتمكن من تسجيل 22 هدفا وصناعة 24.