دوري NBA – أرقام تاريخية في الثلاثيات والتسجيل ـ هاردن وليبرون جيمس

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

جيمس هاردن

أصبح جيمس هاردن نجم لوس أنجلوس ليكرز ثاني لاعب في تاريخ دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA يصل إلى 3 آلاف ثلاثية مسجلة.

وبالفعل يتواجد هاردن في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للتسديدات الثلاثية عبر تاريخ NBA خلف الأسطورة ستيفن كيري.

وتخطى هاردن حاجز الـ3 آلاف ثلاثية خلال مباراة فريقه ضد دنفر ناجيتس وسجل خلالها 39 نقطة منها 6 ثلاثيات.

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أما الأسطورة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز أصبح ثاني لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أكثر من 15 ألف سلة خلال مسيرته.

ويسبق ليبرون فقط الأسطورة كريم عبد الجبار الذي سجل 15837 سلة.

ووصل ليبرون لهذا الرقم خلال فوز فريقه لوس أنجلوس ليكرز على يوتا جاز.

NBA جيمس هاردن ليبرون جيمس
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