رغم غضبه.. ذا أثلتيك: صلاح سيوافق على عرض ليفربول لتجديد عقده

أوضح موقع ذا أثلتيك أن محمد صلاح لاعب ليفربول سيوافق على عرض ناديه لتجديد عقده.

وأفاد الموقع أن الدولي المصري سيوافق على تجديد العقد لمدة موسم واحد فقط، وذلك لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين سنيا.

وكشف الموقع أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 عاما يزداد غضبا من طريقة تعامل النادي مع المفاوضات.

وعبر صلاح من قبل في أكثر من مناسبة عن غضبه من النادي في أمر تجديد العقد ولمح كثيرا أنه سيرحل في نهاية الموسم الجاري.

ماذا قال صلاح؟

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس من قبل بعد مباراة مانشستر سيتي: "الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

وأكمل "أجواء أنفيلد خاصة جدا، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائما أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

الضربة الأولى من صلاح

خرج صلاح في المرة الأولى التي تحدث فيها عن عقده بصورة قوية، وما يلي على لسانه:

"نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض للبقاء في النادي حتى الآن. ولذلك فإن احتمالات رحيلي من ليفربول أكبر من احتمالات بقائي".

"كما تعلمون، أنا في صفوف ليفربول منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. لكن في النهاية الأمر ليس بين يدي. كما قلت من قبل، اقتربنا من شهر ديسمبر ولم تتضح الأمور بعد بشأن مستقبلي".

"أنا أحب جماهير ليفربول، الجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بين يدي أو يد الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

"هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم. لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط".

"أركز على الموسم وأحاول التتويج بالدوري الإنجليزي وأتمنى التتويج بدوري أبطال أوروبا أيضًا. أنا محبط ولكن سنرى".

"اهتمام الفرق السعودية بضمي؟ لا أريد التحدث عن ذلك. أنا أركز مع ليفربول الآن".

أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".

"أنا لاعب محترف. يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

"أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وبات صلاح بعبعا لجوارديولا إذ سجل ضده 12 هدفا ما جعله أكثر لاعب سجل ضد فرق دربها المدرب الإسباني.

وزاد ليفربول من أوجاع مانشستر سيتي وانتصر بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وابتعد في الصدارة بفضل تسجيل وصناعة محمد صلاح.

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.