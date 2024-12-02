تريزيجيه وبنشرقي أساسيان مع الريان أمام الوصل في أبطال آسيا

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان القطري

يبدأ الثنائي محمود تريزيجيه أشرف بنشرقي في التشكيل الأساسي لفريق الريان أمام الوصل.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

وأعلن يونس علي المدير الفني لفريق الريان التشكيل الأساسي، ودخل بنفس تشكيل مواجهة بيرسيبوليس الإيراني.

ويحل الريان ضيفا على الوصل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

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وجاء تشكيل الريان كالتالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: عميد محاجنة – ديفيد جارسيا – أندري أمارو – مراد ناجي

خط الوسط: محمود تريزيجيه – جولين دي سارت – عبد العزيز حاتم – محمد سراج.

خط الهجوم: روجر جيديس – أشرف بنشرقي.

ويحتل الريان المركز السابع برصيد 4 نقاط من خمس جولات سابقة.

بينما الوصل يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويقام دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام جديد ويضم القسم الغربي 12 فريقا ويقام 8 جولات لتحديد المتأهلين لثمن النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ 8 الأولى.

دوري أبطال آسيا تريزيجيه الريان
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