تريزيجيه وبنشرقي أساسيان مع الريان أمام الوصل في أبطال آسيا

يبدأ الثنائي محمود تريزيجيه أشرف بنشرقي في التشكيل الأساسي لفريق الريان أمام الوصل.

تريزيجيه النادي : الريان الريان

وأعلن يونس علي المدير الفني لفريق الريان التشكيل الأساسي، ودخل بنفس تشكيل مواجهة بيرسيبوليس الإيراني.

ويحل الريان ضيفا على الوصل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الريان كالتالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: عميد محاجنة – ديفيد جارسيا – أندري أمارو – مراد ناجي

خط الوسط: محمود تريزيجيه – جولين دي سارت – عبد العزيز حاتم – محمد سراج.

خط الهجوم: روجر جيديس – أشرف بنشرقي.

ويحتل الريان المركز السابع برصيد 4 نقاط من خمس جولات سابقة.

بينما الوصل يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويقام دوري أبطال آسيا هذا الموسم بنظام جديد ويضم القسم الغربي 12 فريقا ويقام 8 جولات لتحديد المتأهلين لثمن النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ 8 الأولى.