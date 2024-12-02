تحدث مع عائلته وزملائه - فيورنتينا يصدر بيانا رسميا عن حالة إدواردو بوفي

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 17:11

كتب : FilGoal

سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا

أصدر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانا رسميا لتوضيح مستجدات حالة لاعب الفريق إدواردو بوفي عقب سقوطه في مواجهة إنتر.

وأعلن نادي فيورنتينا أن إدواردو قضى ليلة هادئة وتم إيقاظه ونزع أنبوب التنفس عنه صباح الإثنين.

وكشف بيان فيورنتينا: "بوفي مستيقظ ومستعد للتحرك وتحدث مع عائلته وإدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق الذين سارعوا إلى رؤيته بمجرد تلقيهم الأخبار السارة".

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وأكمل "سيتم إجراء المزيد من الاختبارات في الأيام القليلة القادمة لتحديد الأسباب التي أدت إلى الحالة الحرجة التي حدثت، ويؤكد الأطباء في كاريجي أن التحقيقات التشخيصية مستمرة."

وأضاف البيان "يتقدم نادي فيورنتينا بالشكر إلى مستشفى كاريجي الجامعي وجميع الأطباء والموظفين على العمل الذي تم إنجازه بإنسانية واحترافية كبيرة."

وأتم النادي "الشكر موصول أيضًا إلى جميع أفراد الفيولا وعالم كرة القدم بأكمله الذين أظهروا في هذه اللحظة الدقيقة قربًا واهتمامًا كبيرين برسائل ودعم منحا راحة كبيرة للنادي ولإدواردو وعائلته."

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل المباراة لوقت لاحق وعدم استكمالها الأحد.

وخرج لاعبي الفريقين من أرض الملعب بعد نقل بوفي للمستشفى عبر سيارة الإسعاف.

بوفي صاحب الـ 22 عاما يلعب الموسم الجاري معارا من روما لفيورنتينا، وخاض 12 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وسبق أن شهد بوفي بنفسه سقوط زميله إيفان نديكا الموسم الماضي بقميص روما ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ويتساوى إنتر وفيورنتينا في رصيد النقاط بـ 28 نقطة لكل فريق في المركزين الثالث والرابع.

فيورنتينا الدوري الإيطالي إدواردو بوفي
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