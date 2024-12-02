دوري المحترفين - المقاولون يفوز على أسوان.. وأمير عزمي يقود الداخلية للانتصار

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

تشارلز باسي - المقاولون العرب

حقق المقاولون العرب الفوز على أسوان بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد المقاولون للنقطة 23 في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 13 في المركز التاسع.

تقدم المقاولون بالهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق فاروقا نور الدين من ركلة جزاء.

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وأضاف عبد الرحمن أكمل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وفاز القناة على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي القناة كلا من مصطفى سلطان ومودي شلاطة، بينما أحرز محمد مجدي هدف أبو قير للأسمدة.

وفي أول مباريات الداخلية تحت قيادة أمير عزمي مجاهد حقق الفريق الفوز على لافيينا بنتيجة 3-2.

وحقق منتخب السويس الفوز على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل يوسف بيبو هدفين لمنتخب السويس وعوض التهامي الهدف الثالث، وأحرز محمود عجيب هدف ديروط.

وتعادل راية مع بترول أسيوط بدون أهداف.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة وادي دجلة والمصرية للاتصالات التي تقام بعد قليل.

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