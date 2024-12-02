انتهت الدوري المصري - بتروجت (1)-(2) فاركو

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

جابريل شيكودي - حامد حمدان - هادي رياض - بتروجت

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بتروجت وفاركو في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز المقامة على ملعب بتروسبورت.

ويحتل بتروجت المركز الـ16 برصيد نقطتين، فيما يسبقه فاركو في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
الملواني: أهدي هدف الفوز على بتروجت لجماهير الإسماعيلي وإيهاب جلال بعد 199 يوما.. الإسماعيلي ينتصر بهدف برازيلي على بتروجت مدرب فاركو يكشف حقيقة طلب ضم معلول.. واهتمام الزمالك بمحمود جهاد

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز فاركو بهدفين لهدف

ق 90+4: طرد في بتروجت

ق 72: جوووووول رشاد المتولي والأول لبتروجت من ركلة جزاء

ق 71: ركلة جزاء لبتروجت

ق 40: جوووووول وليد علي والثاني

ق 23: جوووووول محمود جهاد والأول

انطلاق المباراة

بتروجت فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول تشكيل غزل المحلة – عبد الملك يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك تشكيل الزمالك - فتوح أساسي.. وتواجد أحمد عبد الرحيم للمباراة الثانية تواليا ضد المحلة 4×4 = صدارة.. المصري يكسر عقدة بيراميدز في الدوري برأس الشامي
أخر الأخبار
الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة 19 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 24 دقيقة | كأس العالم للأندية
الخطيب يعتذر عن عدم حضور قرعة مونديال الأندية 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري ساعة | الدوري المصري
مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط ساعة | الدوري المصري
الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة – عبد الملك يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران 4 منسق منتخب الناشئين: هذا هو لامين يامال مصر.. وطلب من حسام حسن