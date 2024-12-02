انتهت الدوري المصري - بتروجت (1)-(2) فاركو
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:53
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بتروجت وفاركو في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز المقامة على ملعب بتروسبورت.
ويحتل بتروجت المركز الـ16 برصيد نقطتين، فيما يسبقه فاركو في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
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نهاية المباراة بفوز فاركو بهدفين لهدف
ق 90+4: طرد في بتروجت
ق 72: جوووووول رشاد المتولي والأول لبتروجت من ركلة جزاء
ق 71: ركلة جزاء لبتروجت
ق 40: جوووووول وليد علي والثاني
ق 23: جوووووول محمود جهاد والأول
انطلاق المباراة
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